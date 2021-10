Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas sur le point de perdre son duel avec Donnarumma ?

Publié le 18 octobre 2021 à 22h45 par A.C.

Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma se partagent le poste de gardien au Paris Saint-Germain, depuis le début de la saison.

C’est le gros débat, parmi les supporters du Paris Saint-Germain. Très performant la saison dernière, Keylor Navas a vu Gianluigi Donnarumma débarquer et désormais, on ne sait plus vraiment qui est le véritable titulaire dans les cages parisiennes. Mauricio Pochettino a toujours refusé de clairement tranché et le Costaricien a joué huit rencontres depuis le début de la saison, alors que le Champion d’Europe a été aligné à cinq reprises. Une situation qu’on ne comprend pas vraiment en Italie, où l’on assure que Donnarumma a largement le niveau pour prendre la place de Navas, alors qu’il a été titulaire en Ligue 1 face au Stade Rennais (2-0) et face au SCO Angers (2-1).

Navas commence à avoir peur pour sa place

La presse costaricienne commence à s’inquiéter pour Keylor Navas, qui s’est blessé à l’adducteur lors de la rencontre entre sa sélection et les Etats-Unis (2-1), dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. D’après les informations de Centro America, Navas commencerait à sentir le vent tourner au Paris Saint-Germain et craindrait donc de perdre sa place face à Gianluigi Donnarumma. A noter que le gardien est rentré à Paris et s’est entrainé ce lundi, sans que sa présence pour la rencontre de Ligue des Champions de ce mardi ne soit confirmée.