PSG - Malaise : Marquinhos monte au créneau pour Neymar après sa sortie fracassante !

Publié le 20 octobre 2021 à 10h15 par La rédaction

Après sa sortie fracassante sur son avenir en sélection, Neymar s'est attiré la foudre des supporters brésiliens. Marquinhos n'a donc pas hésité à monter au créneau pour son coéquipier.

Il y a quelques jours, DAZN dévoilait une véritable bombe sur l’avenir de Neymar. Dans un entretien pour le documentaire Neymar Jr and the Line of Kings , le Brésilien affirmait que la Coupe du monde 2022 serait sûrement sa « dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j’ai encore assez de force mentale pour continuer à jouer au football. » Des déclarations qui ont créé une véritable agitation autour du joueur de 29 ans. Mais alors qu’il est sous le feu des critiques ces derniers temps, le numéro 10 du PSG a trouvé du soutien auprès de ses coéquipiers.

« Il s'est senti très incompris »