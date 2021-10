Foot - PSG

PSG - Malaise : Icardi obligé de verser une véritable fortune à Wanda Nara ?

Publié le 19 octobre 2021 à 22h45 par A.C.

Mauro Icardi, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, fait actuellement face à des gros problèmes personnels, qui pourraient lui couter très cher.

Depuis quelques jours, Mauro Icardi fait les gros titres de la presse française et étrangère... mais pas pour ses prestations sur le terrain. L’attaquant du Paris Saint-Germain se retrouve en effet au centre d’une énorme polémique, avec une supposée histoire d’adultère qui pourrait entrainer une séparation avec Wanda Nara. Il n’est d’ailleurs pas présent pour la rencontre de Ligue des Champions ce mardi face au RB Leipzig et ses proches assurent qu’il serait particulièrement affecté par cette histoire, qui pourrait mettre en péril son couple et la suite de sa carrière.

Un divorce qui pourrait couter 60M€ à Icardi