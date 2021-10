Foot - Mercato - PSG

PSG - Malaise : Pour Icardi, ça pourrait être plus compliqué que prévu...

Publié le 19 octobre 2021 à 19h45 par A.C.

Les problèmes extrasportifs de Mauro Icardi semblent avoir eu des répercussions assez problématiques.

C’est la grosse polémique du moment. Depuis quelques jours, des rumeurs courent sur une séparation entre Wanda Nara et Mauro Icardi, sans que rien ne soit véritablement confirmé. Ainsi, dès dimanche dernier, le Paris Saint-Germain a autorisé son attaquant à sauter l’entrainement et se rendre à Milan, pour retrouver sa compagne et ses enfants. Ce lundi en conférence de presse, Mauricio Pochettino a été questionné à ce sujet, annonçant la présence d’Icardi pour la rencontre de Ligue des Champions face au RB Leipzig. « Il a un problème personnel » a expliqué le coach du PSG. « Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Il sera dans le groupe et on verra ce soir quand il arrivera ». L’Argentin ne sera finalement pas présent ce mardi et les prochains jours pourraient être très compliqués.

Icardi extrêmement affecté