Mercato - PSG : Cette annonce sur l’intérêt du Real Madrid pour une piste de Leonardo !

Publié le 19 octobre 2021 à 18h45 par Th.B.

Bien que le PSG en pincerait pour Aurélien Tchouaméni en marge du prochain mercato estival, le milieu de terrain de l’AS Monaco est dans le viseur du Real Madrid depuis un bon bout de temps d’après son agent agent Grégoire Akcelrod.

Directeur sportif du PSG, Leonardo garderait un oeil avisé sur les pépites françaises évoluant en Ligue 1. Cela aurait déjà été le cas avec Eduardo Camavinga avant que l’ex-milieu de terrain du Stade Rennais ne quitte l’hexagone pour le Real Madrid à l’intersaison. Et selon ESPN , le PSG serait également dans le coup pour Aurélien Tchouaméni, international français de 21 ans qui brille avec l’AS Monaco en ce début de saison. Cependant, le Real Madrid serait une nouvelle fois de la partie ainsi que certains des plus grands clubs européens. Et son ancien agent jette un froid sur une potentielle venue de Tchouaméni au PSG, en raison de l’intérêt de longue date du Real Madrid pour Tchouaméni.

Le Real Madrid sur les rangs pour Tchouaméni depuis 2019 !