Mercato - PSG : Une recrue inattendue révèle les coulisses de son arrivée !

Publié le 20 octobre 2021 à 7h45 par La rédaction

Alors qu'il s'entraîne avec le groupe professionnel, le jeune gardien de 18 ans Denis Franchi s'estime pleinement épanoui au PSG. L'Italien est revenu sur son arrivée au sein du club de la capitale.

Le PSG prépare l'avenir. Le club de la capitale semble avoir à cœur le fait de développer le potentiel de ses jeunes pousses au sein de son centre de formation. C'est notamment le cas de Denis Franchi, gardien de but âgé de seulement 18 ans. L'Italien est un habitué de l'équipe première, avec laquelle il s'entraîne désormais chaque semaine. Aux côtés de Gianluigi Donnarumma et de Keylor Navas, Denis Franchi a de quoi apprendre. Le portier du PSG en National 3, mais aussi en Youth League, est revenu sur son arrivée à Paris en 2019.

« Montrer au coach et au staff que l’on peut arriver au même niveau que les champions qui sont ici »