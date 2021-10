Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gerard Piqué a tenté de recruter une star du Real Madrid !

Publié le 20 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Membre incontournable de l’effectif du FC Barcelone, Gerard Piqué a révélé avoir été tout proche d’aider le Barça à boucler la venue de Vinicius Junior en 2018 avant que le Real Madrid ne fasse tout capoter.

Figure de proue du FC Barcelone et businessman accompli, en atteste son groupe Kosmos et le fait qu’il soit propriétaire du club d’Andorre, Gerard Piqué semble prendre de plus en plus de poids en coulisse. D’ailleurs, avant que Vinicius Junior ne décide de porter la tunique merengue du Real Madrid en 2018, l’international brésilien aurait été à deux doigts de prendre la direction de la Catalogne et du Camp Nou selon le défenseur du FC Barcelone.

Le Real Madrid a fait capoter l’opération à la dernière minute pour Vinicius Jr !