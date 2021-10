Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pierre Ménès lâche une bombe à 100M€ sur la vente du club !

Publié le 20 octobre 2021 à 4h45 par A.M.

Alors que les rumeurs autour de la vente de l'ASSE s'enchaînent, mais rien ne semble proche d'être conclu. Et pour cause, Pierre Ménès est persuadé que les présidents des Verts ne veulent pas vendre.

« À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club . » Roland Romeyer ne s'en cache pas, il espère que l'ASSE sera vendue avant la fin de l'année. Mais cela semble mal engagé et le timing parait difficile tenable. Et pour cause, selon Pierre Ménès, les présidents du club du Forez ne veulent pas vendre.

«Je suis persuadé que Romeyer et Caïazzo ne veulent pas vendre le club»