Mercato - PSG : Le rêve de Doha avec Messi a été proche de tomber à l’eau…

20 octobre 2021

Bien que le FC Barcelone, par le biais de son président Joan Laporta, ait assuré ne pas avoir eu les fonds nécessaires pour conserver Lionel Messi, son prédécesseur a tenu un tout autre discours au sujet d’un accord pour la prolongation de contrat du nouveau numéro 30 du PSG.

Le feuilleton Lionel Messi a été synonyme de montagnes russes entre l’envoi de son burofax à la toute fin du mois d’août 2020 et son dénouement, à savoir son départ libre de tout contrat du FC Barcelone, et ce contre son gré, pour le PSG le 10 août dernier. Incapable d’assurer le salaire de Lionel Messi alors que l’ex-capitaine du Barça était prêt à le couper en deux, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta n’a eu d’autre choix que de laisser filer Messi au PSG. Cependant, son prédécesseur a assuré ces dernières heures, avoir pourtant trouvé un accord avec Lionel Messi et son entourage au sujet d’une prolongation de contrat.

« J'ai conclu un accord avec Messi pour renouveler pour deux ans »