Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a manqué un coup en or…

Publié le 20 octobre 2021 à 5h15 par Th.B.

Alors qu’Ansu Fati serait sur le point d’apposer sa signature sur un nouveau contrat au FC Barcelone, le PSG se serait dernièrement intéressé à la situation de l’international espagnol de 18 ans, visiblement en vain…

Toujours à l’affût des belles opportunités sur le marché des transferts et gardant particulièrement un oeil sur les talents de demain, en attestent les intérêts du PSG pour Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouaméni, Leonardo aurait pris la température auprès du clan Ansu Fati, représenté par Jorge Mendes, ces dernières heures. C’est en effet l’information que Mundo Deportivo a indirectement partagé mardi matin en assurant qu’un intérêt venu de France était à signaler. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, bien qu’il dispose d’une clause pour rajouter deux saisons dans son bail, Ansu Fati devrait prolonger au Barça.

Le PSG arriverait trop tard pour Ansu Fati