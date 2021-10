Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande déclaration de Ronald Koeman pour la prolongation d’Ansu Fati !

Publié le 19 octobre 2021 à 14h00 par Th.B.

Alors que la presse catalane a mis le feu au feuilleton Ansu Fati ce mardi matin en évoquant un accord de principe convenu entre le FC Barcelone et Jorge Mendes, agent de l’attaquant, Ronald Koeman a validé cette avancée.

Comme Mundo Deportivo l’a révélé ce mardi avant que SPORT ne confirme la tendance, Mateu Alemany se serait rendu à Porto ces dernières heures afin de s’entretenir avec Jorge Mendes au sujet de la prolongation de contrat d’Ansu Fati. Le quotidien catalan a même annoncé qu’un accord de principe aurait été trouvé avec le représentant du numéro 10 du FC Barcelone pour un contrat longue durée pour cinq saisons supplémentaires. Pour rappel, l’engagement de Fati prenait fin en juin prochain bien qu’une clause pour rallonger ce contrat de deux saisons soit incluse dans le bail convenu entre le FC Barcelone et le clan Fati.

« Il est vrai qu'ils sont proches »