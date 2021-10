Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Pedri, le Barça est tout proche de blinder Ansu Fati !

Publié le 19 octobre 2021 à 12h30 par Th.B.

Alors que des formations évoluant aux quatre coins de l’Europe se montraient prêtes à lancer une offensive en offrant un contrat juteux à Ansu Fati, Jorge Mendes aurait mis la pression sur le FC Barcelone afin que les positions des deux parties se rapprochent. Le dernier entretien aurait débouché sur un accord de principe et des concessions financières de l’international espagnol !

Après Pedri qui s’est officiellement engagé avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2026 jeudi dernier, Joan Laporta s’est immédiatement focalisé sur le dossier Ansu Fati. L’international espagnol de 18 ans n’est lié avec le Barça que jusqu’en juin prochain bien qu’une option pour deux années supplémentaires figure dans son contrat comme Mundo Deportivo l’a souligné ces dernières heures. Néanmoins, le club culé refuserait de lever cette option, souhaitant parvenir à un accord pour une durée plus longue avec celui qui a hérité du numéro 10 de Lionel Messi au FC Barcelone. Le week-end dernier, le président Laporta a fait un point sur les renouvellements de contrat d’Ousmane Dembélé et d’Ansu Fati en faisant savoir que les deux stars avaient pour objectif de prolonger au Barça . « Son cas est le même que celui de Dembélé. Il a un contrat, il veut rester et nous sommes en train de négocier ». Cependant, comme El Nacional l’a dernièrement révélé, son agent Jorge Mendes militerait en coulisse pour qu’un contrat à la hauteur du nouveau standing de son client lui soit attribué et particulièrement financièrement parlant. Chose qui serait délicate pour le Barça dont la santé financière n’est plus à exposée puisque son président l’a fait en personne en août dernier révélant des dettes s’élevant à 1,3Md€. Marca a dévoilé ce mardi matin que la prolongation d’Ansu Fati est une discussion bel et bien ouverte au FC Barcelone, mais que c’est un dossier difficile à clore pour le club culé et notamment en raison des demandes de Jorge Mendes, qui est le porte-parole des réclamations du clan Fati.

Une menace étrangère pour le FC Barcelone dans l’opération Ansu Fati ?

Selon les informations divulguées par Mundo Deportivo e t confirmées par la Cuatro , le FC Barcelone pourrait ne serait pas tranquille au niveau de la prolongation de contrat d’Ansu Fati, et ce, pour une raison bien précise qui n’est autre que la concurrence dont fait face le FC Barcelone dans ce dossier. En effet, MD a assuré ce mardi que des formations en Angleterre, en Italie, en Allemagne et en France seraient à signaler pour Ansu Fati. Le PSG aurait donc des vues sur l’international espagnol, étant le seul club financièrement capable d’assumer un tel joyau. La Cuatro a confirmé la tendance en expliquant qu’en ce sens, Jorge Mendes mettrait la pression sur le FC Barcelone en soulignant bien la présence de plus grands noms européens dans ce dossier. D’autant plus que différentes offres étrangères seraient plus alléchantes que la proposition formulée par le FC Barcelone. Néanmoins, conscient de la volonté première de son client de poursuivre au Barça , le représentant d’Ansu Fati travaillerait d’arrache-pied pour qu’un accord soit trouvé. Et il semblerait que ce soit sur la bonne voie.

Un accord de principe trouvé à Porto entre Jorge Mendes et Mateu Alemany !