Mercato - PSG : Un coup légendaire se complique pour Al-Khelaïfi…

Publié le 20 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi et différents dirigeants du PSG penseraient à Zinedine Zidane pour à terme prendre les rênes de l’effectif parisien, l’ancien coach du Real Madrid aurait déjà une bonne idée en tête.

Bien que Mauricio Pochettino ait été conforté dans sa position d’entraîneur en fin de saison dernière avec une prolongation de contrat pour une saison supplémentaire, le liant au PSG jusqu’en juin 2023, les décideurs parisiens ne seraient pas pour autant totalement emballés par l’idée de conserver un long moment Pochettino. D’ailleurs, une piste prestigieuse serait discutée en coulisse dans le cadre d’un éventuel départ de l’entraîneur argentin. Selon Eduardo Inda, directeur d ’Ok Diario, le PSG songerait toujours à Zinedine Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid en mai dernier.

Zidane s’éloignerait du PSG…

Cependant, le PSG aurait fort à faire pour tenter de boucler ce coup légendaire. D’une part parce que la volonté première de Zinedine Zidane serait de prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France et cela aurait été la réponse du Français à plusieurs clubs qui l’auraient approché dernièrement selon Eduardo Inda. En outre, Newcastle penserait également à Zinedine Zidane, au même titre que Manchester United. Ça sent donc le roussi pour la collaboration entre le PSG et Zidane.