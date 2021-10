Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bataille est lancée pour Erling Haaland !

Publié le 19 octobre 2021 à 18h10 par D.M.

Les plus grands clubs européens sont sur les starting-blocks pour tenter de recruter Erling Haaland à la fin de la saison. L'attaquant norvégien pourrait quitter le Borussia Dortmund pour seulement 75M€ lors de l'été 2022.

Le prochain mercato estival promet d’être intéressant. En effet, plusieurs mouvements sont attendus à la fin de la saison. Depuis plusieurs mois, il est question d’un possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, une fois que son contrat avec le PSG aura expiré. Et pour le remplacer, les dirigeants parisiens ont l’intention de recruter Erling Haaland. Comme annoncé par le 10Sport.com, l’attaquant norvégien est la priorité du PSG pour le prochain mercato estival. Mais dans ce dossier, la concurrence est présente..

Le rendez-vous est pris pour Haaland