Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès lâche une grosse punchline sur Kylian Mbappé !

Publié le 20 octobre 2021 à 20h45 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé a une fois de plus impressionné ce mardi, lors de la rencontre opposant le PSG à Leipzig (3-2), Pierre Ménès s’inquiète de cette Mbappé-dépendance dans la capitale.

Vainqueur face à Leipzig (3-2) ce mardi, le PSG n’a pas vraiment rassuré pour son troisième match de Ligue des champions. Dépassé dans le jeu par les Allemands, le club de la capitale a dû compter sur ses individualités pour remporter la rencontre, et plus particulièrement sur Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore a été l’auteur d’une nouvelle prestation XXL et semble clairement indispensable au PSG. À l’issue de la victoire parisienne, Pierre Ménès est revenu sur cette dépendance du club par rapport à Kylian Mbappé.

« Sans Mbappé, le PSG c’est de l’eau »