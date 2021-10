Foot - PSG

PSG - Malaise : Le ton est donné pour l’avenir de Neymar !

Publié le 20 octobre 2021 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 20 octobre 2021 à 15h35

Dans un entretien qu’il a récemment accordé à DAZN, Neymar jetait un froid sur son avenir, et ses propos n’ont pas manqué de faire couler beaucoup d’encre par la suite. Mais à en croire les derniers témoignages, la star brésilienne du PSG n’envisage en aucun cas de raccrocher les crampons…

Prolongé par le PSG jusqu’en juin 2025 en mai dernier, Neymar (29 ans) semblait avoir définitivement fixé son avenir pour la fin de son aventure européenne, et peut-être même jusqu’à sa retraite. Mais dans un entretien accordé à DAZN le 10 octobre dernier, l’international brésilien avait jeté un gros froid sur la suite de sa carrière : « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j’ai encore assez de force spirituelle pour continuer à jouer au football. Je ferai tout ce que nous pouvons pour gagner en 2022. C’est mon rêve le plus cher depuis que je suis enfant de mener mon pays à la victoire. J’espère y arriver », indiquait Neymar. Des propos pour le moins énigmatiques et qui avaient rapidement fait le tour du monde, mais il semblerait que l’attaquant du PSG ait un peu grossi le trait sur la suite de sa carrière.

Marquinhos et Pochettino rassurent pour Neymar