PSG - Malaise : Grande annonce sur Mauro Icardi !

Publié le 21 octobre 2021 à 14h15 par H.G.

Alors qu’il était absent depuis dimanche dernier, Mauro Icardi a enfin effectué son retour à l’entrainement ce jeudi matin.

Faisant face à des soucis personnels depuis le week-end dernier, Mauro Icardi se tenait jusque-là à l’écart du PSG. Tentant de reconquérir le coeur de sa compagne et agent Wanda Nara l’ayant quitté à la suite d’un échange de messages privés avec une actrice et chanteuse argentine, l’attaquant a été excusé par le club parisien pour ses absences à l’entrainement dimanche et lundi, avant d’être finalement mis hors du groupe pour le RB Leipzig ce mardi. Mais tandis que la situation se serait calmée avec Wanda Nara en coulisses, Mauro Icardi semble enfin reprendre le chemin de la normalité dans sa vie.

