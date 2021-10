Foot - PSG

PSG - Malaise : Wanda Nara lâche une énorme réponse à Mauro Icardi !

Publié le 21 octobre 2021 à 8h15 par B.C. mis à jour le 21 octobre 2021 à 8h43

Après avoir annoncé samedi sa rupture avec Mauro Icardi, Wanda Nara a publié un nouveau message sur ses réseaux sociaux, laissant entendre que son histoire avec l’attaquant du PSG n’était pas terminée.

Le PSG se retrouve impliqué dans une histoire pour le moins inattendue, avec les problèmes de couple de Mauro Icardi et Wanda Nara. L’attaquant a été accusé d’adultère par sa femme samedi, et celle-ci a officialisé dans la foulée la fin de son histoire avec le joueur du PSG. Une affaire qui a directement impacté le club de la capitale, puisque Mauro Icardi, affecté par cette rupture, a été autorisé à ne pas s’entraîner le week-end dernier et a raté la rencontre face à Leipzig cette semaine. Depuis, l’Argentin tente de recoller les morceaux, et cela semble porter ses fruits.

« Je m’occupe de ma famille. La vie se chargera de la même manière des p**** »