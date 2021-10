Foot - PSG

PSG - Malaise : Enfin une bonne nouvelle pour Pochettino avec Icardi !

Publié le 21 octobre 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que Mauro Icardi est absent de l’entrainement depuis plusieurs jours, l’attaquant argentin pourrait enfin faire son retour dans la perspective du match contre l’OM ce dimanche.

Victime de soucis personnels depuis samedi dernier, Mauro Icardi a manqué les séances d’entrainement de dimanche et lundi dernier en plus du match de Ligue des champions contre le RB Leipzig ce mardi. Excusé par le PSG, l’attaquant argentin effectue tout son possible afin de récupérer sa compagne Wanda Nara, qui annoncé sa séparation avec lui en raison d’un échange de messages privés avec une actrice et chanteuse argentine.

Mauro Icardi de retour avant l’OM ?