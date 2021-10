Foot - OM

OM/PSG : Ander Herrera répond aux Marseillais avant le Classique !

Publié le 21 octobre 2021 à 4h45 par A.M.

Après la victoire contre le RB Leipzig, Ander Herrera s'est rapidement tourné vers le prochain match du PSG, à savoir le choc contre l'OM dimanche soir.

« Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu'on peut faire quelque chose de très bien. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu'on va prendre les trois points ». Après la victoire contre Lorient (4-1), Mattéo Guendouzi ne perdait pas de temps pour lancer le Classique qui se disputera au Vélodrome contre le PSG dimanche soir. Mais Ander Herrera annonce également la couleur.

«Pour les supporters et pour nous, c'est un match très important»