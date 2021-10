Foot - OM

OM : Payet, Guendouzi… Le PSG est prévenu avec le Classique !

Publié le 19 octobre 2021 à 4h45 par A.M.

Tombeur de Lorient (4-1) au Vélodrome, l'OM s'est relancé au meilleur moment, une semaine avant le Classique contre le PSG.

Après un début de saison très prometteur, l'OM avait connu un coup d'arrêt en enchainant quatre matches sans victoire. Mais dimanche soir, le club phocéen s'est relancé en dominant largement Lorient (4-1) avec notamment un excellent Dimitri Payet. Le tout à une semaine du choc contre le PSG. Et pour Nabil Djellit, l'OM aura un vrai coup à jouer. « Coup de génie de Payet. Une passe D non comptabilisé mais au combien sublime. Payet comme Paqueta est injouable. Hâte de le voir contre les Galactiques du PSG », assure le journaliste de France Football sur Twitter . Pour Mattéo Guendouzi, l'OM va même s'imposer dans le Classique.

Guendouzi annonce la couleur