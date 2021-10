Foot - OM

OM - Malaise : Payet, Milik... Longoria s'enflamme pour le retour de ses stars !

Publié le 17 octobre 2021 à 20h45 par A.D.

Pour la première fois cette saison, Jorge Sampaoli peut aligner à la fois Dimitri Payet et Arkadiusz Milik dans son XI ce dimanche soir face à Lorient. Une nouvelle qui comble de bonheur Pablo Longoria, le président de l'OM.

Peu épargné par les pépins physiques depuis le début de la saison, Dimitri Payet et Arkadiusz Milik n'ont pas encore eu l'occasion d'être titularisé ensemble. Parfaitement remis, les deux hommes forts de l'OM sont alignés d'entrée par Jorge Sampaoli ce dimanche soir face à Lorient. Interrogé par Prime Video peu avant le coup d'envoi de la rencontre, Pablo Longoria s'est livré sur le grand retour du tandem Payet-Milik et a fait passer un message très fort.

«On a cette opportunité de voir ensemble Payet et Milik»