OM - Malaise : Pau Lopez envoie un gros message à Steve Mandanda pour la suite !

Publié le 15 octobre 2021 à 21h10 par Th.B.

Bien qu’il semble être devant Steve Mandanda dans la hiérarchie des gardiens de but à présent, Pau Lopez sait à quel point le champion du monde est important à l’OM. Le portier espagnol a profité de son passage en conférence de presse afin de délivrer un message lourd de sens à Mandanda.

Depuis la victoire acquise sur la pelouse du Vélodrome face à l’ASSE le 28 août dernier (3-1), Pau Lopez a débuté tous les matchs de l’OM. Un choix fort de Jorge Sampaoli puisque Steve Mandanda paraissait jusque alors indéboulonnable au poste de gardien de but numéro un de l’Olympique de Marseille. Et bien que l’OM se soit incliné à deux reprises depuis, face à Lens et au LOSC, Pau Lopez semble continuer à avoir la confiance de Jorge Sampaoli pour le moment comme en atteste la déclaration de l’entraîneur en conférence de presse ce vendredi. « Quand on retrouvera le vrai Mandanda, il sera de nouveau le pilier de notre équipe. Il faut seulement espérer que les deux soient à leur meilleur niveau, alors ça sera à moi de prendre la bonne décision. On trouve que les deux sont à un niveau très équilibré ».

«Je dois encore travailler et profiter ici de Steve pour être un meilleur gardien à l’avenir»