OM - Malaise : Sampaoli fait une grande annonce sur l'avenir de Mandanda !

Publié le 15 octobre 2021 à 15h10 par La rédaction mis à jour le 15 octobre 2021 à 15h14

Depuis le début de la saison, Steve Mandanda joue peu au sein des cages de l'Olympique de Marseille. Pour Jorge Sampaoli, le portier français doit encore faire mieux afin d'espérer retrouver une place de numéro 1.

Alors qu'il entame sa quatorzième saison sous le maillot de l'OM, Steve Mandanda (36 ans) ne semblerait plus faire l'unanimité pour garder les buts de Marseille. Depuis l'arrivée de Pau Lopez (26 ans) lors du dernier mercato estival, le Français a rétrogradé dans la hiérarchie des portiers olympiens. En effet, sur 10 matchs possibles, Steve Mandanda n'a débuté que 3 rencontres sous les ordres de Jorge Sampaoli cette saison. Le technicien argentin a apporté quelques précisions.

« Quand on retrouvera le vrai Mandanda, il sera de nouveau le pilier de notre équipe »