OM - Malaise : Mandanda reçoit un énorme message dans le vestiaire !

Publié le 16 octobre 2021 à 3h30 par A.M.

Très peu utilisé depuis le début de saison, Steve Mandanda a perdu sa place de titulaire au profit de Pau Lopez. Mais Dimitri Payet n'est pas inquiet pour son compatriote.

Avec l'arrivée de Pau Lopez cet été, Steve Mandanda savait qu'il serait mis en concurrence et que sa place de titulaire était en danger. Et après avoir débuté la saison dans les buts, l'international français a bel et bien perdu sa place à l'OM, mais également en équipe de France où Didier Deschamps ne l'a pas convoqué lors du dernier rassemblement. Mais Dimitri Payet n'est pas particulièrement inquiet.

«Steve, je ne suis pas inquiet pour lui»