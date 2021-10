Foot - OM

OM - Clash : Vélodrome, projectile... L'énorme coup de gueule de Payet !

Publié le 18 octobre 2021 à 9h00 par A.M.

Malgré la très belle soirée pour l'OM, Dimitri Payet n'a pas manqué de pousser un coup de gueule contre les supporters marseillais qui ont jeté des projectiles sur Stéphane Diarra.

Contre Lorient, l'OM a réalisé une très belle prestation face à Lorient en s'imposant assez largement (4-1) grâce notamment à un excellent Dimitri Payet. Cependant, la soirée, qui avait débuté par un très bel hommage à Bernard Tapie, a été gâchée par le comportement de certains supporters marseillais coupables d'avoir lancé des projectiles sur Stéphane Diarra qui s'apprêtait à tirer un penalty pour Lorient. La rencontre a été interrompue quelques instants, ce qui a passablement agacé Dimitri Payet, victime lui aussi de jets de projectiles à Nice.

«Il faut que ça cesse. Ça vaut aussi pour nos supporters»