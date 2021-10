Foot - OM

OM : Guendouzi est certain de battre le PSG !

Publié le 18 octobre 2021 à 8h25 par La rédaction mis à jour le 18 octobre 2021 à 8h27

L'OM s'est largement imposé face au FC Lorient ce dimanche soir (4-1). Après la rencontre, Mattéo Guendouzi n'a pas manqué d'afficher sa confiance à l'approche de la rencontre face au PSG le 24 octobre prochain.