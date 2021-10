Foot - OM

OM : Pierre Ménès décortique la prestation XXL de Payet !

Publié le 19 octobre 2021 à 1h30 par G.d.S.S.

Auteur d’une nouvelle performance XXL dimanche soir avec l’OM face au FC Lorient, Dimitri Payet a tapé dans l’œil de Pierre Ménès qui valide sa prestation.

Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 6 matchs décisifs de Ligue 1 disputés cette saison avec l’OM, Dimitri Payet est l’un des hommes en forme du moment dans le championnat de France. L’international français a rendu une nouvelle copie XXL dimanche soir au Vélodrome face au FC Lorient (4-1) avec deux passes décisives au compteur, et sur son blog Pierrot Le Foo t, Pierre Ménès a analysé le match de Payet.

« Il confirme qu’il est dans une forme étourdissante »