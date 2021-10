Foot - OM

OM : La satisfaction de Saliba après la victoire contre Lorient !

Publié le 17 octobre 2021 à 23h20 par La rédaction

L'OM s'est imposé face au FC Lorient ce dimanche (4-1). Après la rencontre, William Saliba n'a pas manqué d'afficher sa satisfaction, malgré une entame de match compliquée.