Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba juge ses grands début à Marseille !

Publié le 17 octobre 2021 à 16h10 par A.M.

Prêté par Arsenal cet été, William Saliba s'est prononcé sur son début de saison très réussi au sein de la défense de l'OM.

Cet été, Jorge Sampaoli avait réclamé des renforts défensifs, et il a été servi. En effet, non seulement l'OM a bouclé le transfert définitif de Leonardo Balerdi, mais Luan Peres a également été recruté, en provenance de Santos. Mais ce n'est pas tout puisque William Saliba a débarqué sous la forme d'un prêt, sans option d'achat en provenance d'Arsenal. Et l'ancien Stéphanois réalise un excellent début de saison.

«Ce n'est que le début de la saison»