Mercato - OM : L'aveu de Saliba sur son arrivée à Marseille !

Publié le 17 octobre 2021 à 12h15 par A.M.

Prêté par Arsenal cette saison, William Saliba réalise un excellent début de saison avec l'OM. Et il révèle d'ailleurs la façon dont Pablo Longoria l'a convaincu.

Cet été, l'Olympique de Marseille n'a chômé sur le marché des transferts en recrutant pas moins de 11 nouveaux joueurs. Et le secteur défensif a particulièrement été renforcé notamment avec le transfert définitif de Leonardo Balerdi, l'arrivée de Luan Peres en provenance de Santos et le prêt de William Saliba. D'ailleurs, c'est l'ancien joueur de l'ASSE qui fait la plus grosse impression depuis le début de saison. Titulaire indiscutable de Jorge Sampaoli, William Saliba révèle la façon dont Pablo Longoria l'a convaincu.

Longoria a convaincu Saliba