Mercato - PSG : Une grosse ouverture pour Leonardo avec Pogba ?

Publié le 17 octobre 2021 à 10h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain à Manchester United, Paul Pogba pourrait bien décidé de ne pas prolonger son bail. Une aubaine pour le PSG.

Après un été marqué par le recrutement de joueurs libres, le PSG pourrait bien remettre ça lors du prochain mercato estival. En effet, le club de la capitale a attiré Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Lionel Messi et Sergio Ramos sans débourser la moindre indemnité de transfert. Une performance que les Parisiens souhaitent rééditer en fin de saison puisque le nom de plusieurs joueurs en fin de contrat circule déjà à Paris à l'image de Marcelo Brozovic, Franck Kessié ou encore Paul Pogba.

Pogba finalement loin d'une prolongation ?