Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça veut plomber un transfert colossal du Qatar !

Publié le 17 octobre 2021 à 8h45 par La rédaction

Alors que le contrat de Kylian Mbappé se termine le 30 juin prochain, le PSG s'activerait déjà en coulisses afin de remplacer le Français. Comme révélé par le $10sport.com, Erling Haaland est l'une des priorités de Leonardo. Cependant, le FC Barcelone serait aussi sur les traces du Norvégien.

Une énorme bataille pourrait avoir lieu l'été prochain entre le PSG et le Barça. À l'issue de la saison, Kylian Mbappé risquerait bien de se retrouver libre sur le marché des transferts. La star française est en fin de contrat et ne souhaiterait toujours pas prolonger à Paris. Par conséquent, les dirigeants parisiens prépareraient déjà la succession de Mbappé en coulisses. Comme révélé par le10sport.com, Robert Lewandowski et Erling Haaland sont les priorités du PSG pour prendre place sur le front de l'attaque. Pour autant, le FC Barcelone aurait également le crack norvégien de 21 ans dans le viseur...

Haaland priorité du Barça ?