OM - Malaise : Sampaoli prévient clairement Mandanda !

Publié le 17 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Depuis le début du mois de septembre, Steve Mandanda a perdu sa place dans les buts de l'OM. Et Jorge Sampaoli lui annonce clairement la couleur.

Avant même le début du mercato, Pablo Longoria avait prévenu : l'OM veut un numéro 1 bis dans les buts. Ainsi, pour remplacer Yohann Pelé, le club phocéen a obtenu le prêt de Pau Lopez en provenance de l'AS Roma. Et comme attendu, l'Espagnol est un vrai concurrent pour Steve Mandanda remplaçant depuis le 11 septembre et le déplacement à Monaco. L'ancien Havrais a même perdu sa place en équipe de France. Une situation qui commencerait à l'agacer, mais Jorge Samapoli lui envoie un message fort.

«Quand on retrouvera le vrai Mandanda, il sera de nouveau le pilier de notre équipe»