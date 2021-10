Foot - PSG

PSG - Malaise : Attaquée par Wanda Nara, China Suarez balance sur Mauro Icardi !

Publié le 21 octobre 2021 à 9h45 par B.C.

Au centre du feuilleton Mauro Icardi/Wanda Nara, Maria Eugenia Suarez, surnommée China Suarez, a rétabli sa vérité alors que celle-ci est accusée par la femme de l’attaquant parisien d’avoir semé la discorde dans son couple.

Les problèmes de couple entre Mauro Icardi et Wanda Nara ont directement impacté le PSG, puisque l’Argentin, affecté par sa rupture, a été autorisé à rater les entraînements dimanche et lundi puis le match face à Leipzig mardi. Cependant, le feuilleton semble toucher à sa fin, puisque Mauro Icardi et Wanda Nara se seraient réconciliés si l’on en croit les dernières publications des deux sur Instagram . La femme et agente du joueur avait pourtant annoncé la fin de leur histoire samedi après une accusation d’adultère avec Maria Eugenia Suarez, surnommée China Suarez. Cette dernière doit depuis supporter la pression médiatique et a décidé de rétablir ses vérités dans un long texte publié sur son compte Instagram.

« J'ai dû faire face à des hommes dont j'ai toujours cru les paroles »