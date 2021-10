Foot - PSG

PSG - Malaise : Ça chauffe encore dans le feuilleton Mauro Icardi/Wanda Nara !

Après avoir affiché leurs déboires amoureux sur la place publique, Mauro Icardi et Wanda Nara semblent s’être réconciliés. Cependant, le feuilleton se poursuit, avec notamment la dernière sortie de China Suarez, accusée par la femme de l’attaquant du PSG d’être à l’origine de leur brouille.

Si certaines personnes préfèrent rester discrètes lorsqu’il s’agit de leur vie privée, ce n’est pas le cas de Wanda Nara et Mauro Icardi. Samedi dernier, la femme de 34 ans, qui partage sa vie avec l’attaquant du PSG et gère accessoirement sa carrière, a laissé entendre sur les réseaux sociaux que leur histoire d’amour était terminée avec un message assez explicite : « Une autre famille détruite pour une salo*. » Wanda Nara a confirmé dans la foulée être « séparée » et a quitté Paris pour se rendre à Milan, loin de son mari accusé d’adultère. Une affaire impactant directement le PSG, puisque Mauro Icardi, très affecté, a été autorisé à ne pas participer à l’entraînement de dimanche et lundi avant que celui-ci ne soit forfait pour la réception de Leipzig (3-2) en Ligue des champions. Depuis, les deux tourtereaux alimentent les réseaux sociaux et la presse s’en donne à cœur joie, donnant à cette histoire un air de telenovela qui n’a pas encore connu son dénouement. En Argentine, on assure même que Mauro Icardi aurait fait pression auprès de Wanda Nara en menaçant de quitter le PSG, un avertissement direct à celle gérant ses intérêts de footballeur professionnel.

« Ce qui se passe aujourd'hui a une histoire beaucoup plus grande et plus profonde derrière elle »

Avant d’exécuter sa menace, Mauro Icardi a multiplié les déclarations d’amour envers Wanda Nara, lâchant notamment ce mercredi sur Instagram : « Merci mon amour d'avoir toujours confiance en cette jolie famille. Merci d'être le moteur de nos vies. Je t'aime. C'est tellement douloureux de blesser ceux qu'on aime. Le seul moyen de guérir, c'est d'obtenir le pardon de ceux que tu as blessés. » Discrète jusqu’à maintenant, l’actrice et mannequin Maria Eugenia Suarez, accusée par Wanda Nara d’avoir semé la discorde dans son couple, a également tenu à prendre la parole ces dernières heures, puisque l’affaire a pris un écho important en Argentine. « J'écris cette lettre pour faire taire le bruit extérieur de mensonges, de mauvais traitements et de points de vue biaisés dans la construction d'histoires manipulées pour, une fois de plus, être le bouc émissaire de la violence médiatique , explique sur Instagram celle que l’on surnomme China Suarez, dans des propos relayés par RMC . J'ai gardé le silence pendant longtemps pour plusieurs raisons, la principale étant la peur et l'inexpérience. De ne pas savoir comment nommer le niveau de mensonges et d'atrocités qui sont racontés pour soutenir les nouvelles à la télévision, minute par minute. Ce qui se passe aujourd'hui a une histoire beaucoup plus grande et plus profonde derrière elle, une histoire à laquelle de nombreuses femmes s'identifieront sûrement. J'ai dû faire face à des hommes dont j'ai toujours cru les paroles: qu'ils étaient séparés ou en train de se séparer et qu'il n'y avait pas de conflits. Je ressens dans cette situation un infernal 'Déjà Vu', où je paie une fois de plus de ma réputation des questions qui sont du domaine personnel de toute femme. » Maria Eugenia Suarez regrette par ailleurs « la profonde crédibilité que j'ai donnée à ces hommes qui se sont ensuite tus et ont laissé les loups me manger », semblant viser Mauro Icardi, et ajoute : « Il semble qu'il soit plus crédible pour cette société, sachant comment elle se comporte toujours, que je sois le méchant, celle qui trompe et non celle qui est trompée . »

