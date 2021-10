Foot - PSG

PSG - Malaise : Un divorce entre Wanda Nara et Mauro Icardi ? La réponse !

Publié le 22 octobre 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que des soucis se sont produits dans le couple composé de Wanda Nara et Mauro Icardi, un divorce ne serait néanmoins pas à l’ordre du jour.

Mauro Icardi a occupé une bonne place dans l’actualité ces derniers jours, mais cela n’était pas pour des raisons sportives. Et pour cause, l’attaquant argentin et sa compagne Wanda Nara ont étalé sur leurs réseaux sociaux leurs soucis conjugaux, la première ayant menacé de quitter le second en raison de messages privés envoyés à une actrice et chanteuse argentine. Toutefois, alors qu’il a été révélé dans la presse que leur relation ne serait pas aussi idyllique qu’on l’imaginait, le joueur du PSG et sa compagne sont finalement restés ensemble après plusieurs jours de flou au cours desquels Mauro Icardi ne s’est pas présenté à l’entraînement ainsi que face au RB Leipzig avec l’accord du club.

Wanda Nara n’a aucun intérêt à se séparer de Mauro Icardi