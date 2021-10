Foot - PSG

PSG/OM : Valentin Rongier s’enflamme avant d’affronter Messi !

Publié le 22 octobre 2021 à 15h10 par H.G. mis à jour le 22 octobre 2021 à 15h28

Alors que le PSG et l’OM s’affronteront ce dimanche soir, Valentin Rongier a confié son admiration pour Leo Messi, même si l’objectif sera de ne pas lui faire de cadeau pendant le match.

C’est ce dimanche soir que le premier Classique de la saison aura lieu en clôture de la onzième journée de Ligue 1. Le PSG et l’OM s’affronteront alors au Stade Vélodrome, et Lionel Messi sera bien évidemment de la partie côté parisien sauf énorme contre-temps d’ici-là. Et présent en conférence de presse ce vendredi, Valentin Rongier n’a pas caché son admiration pour l’international argentin du PSG, même s’il n’est pas question pour l’OM de le laisser exprimer sa magie si facilement.

« C'est pour moi le meilleur joueur du monde »