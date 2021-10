Foot - PSG

PSG : Ramos, Messi… Pochettino prépare une révolution !

Publié le 22 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Avec le retour de Sergio Ramos, Mauricio Pochettino envisage un gros changement tactique avec le passage à une défense à trois qui pourrait convenir aux qualités de ses joueurs.

Depuis le début de saison, Mauricio Pochettino semble tâtonner tactiquement. Il faut dire qu'entre les retours tardifs de nombreux internationaux cet été, les blessures et les absences dues aux trêves internationales, le PSG n'a pas encore pu profiter de son effectif au complet et à 100%. C'est notamment le cas de Sergio Ramos, qui n'a pas disputé la moindre minute depuis le début de saison. Et comme l'explique Damien Degorre, journaliste de L'Equipe , le retour du défenseur espagnol pourrait bien changer beaucoup de choses dans le onze de départ du PSG.

Vers un gros changement tactique ?