Foot - PSG

PSG - Malaise : Avant l’OM, Pochettino est définitivement fixé pour Neymar !

Publié le 22 octobre 2021 à 14h10 par H.G. mis à jour le 22 octobre 2021 à 14h15

Alors que le PSG affrontera l’OM ce dimanche soir, tous les signaux indiquent que Mauricio Pochettino pourra compter sur Neymar pour ce choc.

Forfait contre le RB Leipzig en raison d’une douleur aux adducteurs, Neymar était ainsi incertain pour le Classique contre l’OM prévu ce dimanche en clôture de la onzième journée de Ligue 1. Néanmoins, au cours des dernières heures, il a été annoncé dans la presse que l’état de forme de l’international brésilien s’était amélioré, à tel point qu’il devenait possible d’envisager sa présence dans le groupe du PSG contre l’écurie entrainée par Jorge Sampaoli. Et plus que jamais, cette hypothèse est en train de devenir réalité !

Neymar est apte pour l’OM !