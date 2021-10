Foot - PSG

PSG - Malaise : Critiqué, Neymar reçoit le soutien… de Ronaldinho !

Publié le 22 octobre 2021 à 0h15 par Th.B.

Pris en grippe par certains journalistes au Brésil pour son rendement et surtout pour ses déclarations concernant l’éventuelle fin de sa carrière internationale avec la Seleçao après le Mondial, Neymar a reçu le soutien d’un compatriote et ancien joueur du PSG : Ronaldinho.

Dans le cadre d’un documentaire, Neymar s’est récemment livré à DAZN lors de la dernière trêve internationale. Au cours de l’entretien en question, l’attaquant du PSG a révélé ne sans doute plus avoir la force mentale de poursuivre après le Mondial 2022. Faisant ainsi référence à une éventuelle Coupe du monde en 2026 avec le Brésil et d’autres matchs avec la Seleçao entre temps. Une confession qui n’a pas manqué de faire réagir outre-Atlantique où Neymar a même été traité d’idiot par un journaliste brésilien. Ancienne star du PSG, Ronaldinho est monté au créneau pour celui qui est devenu un « ami ».

« Tout le monde au Brésil sait que, lui, c’est le plus grand joueur aujourd’hui »