Foot - PSG

PSG - Malaise : L’énorme sortie de Suarez sur la situation de Neymar !

Publié le 24 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Quelques jours après l'annonce de Neymar sur sa situation, Luis Suarez rassure les supporters du PSG concernant l'implication du Brésilien.

Dans un entretien accordé à DAZN , Neymar a jeté un gros froid sur son avenir en sélection nationale : « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour m'occuper du football. Je ferai tout ce que nous pouvons pour gagner en 2022. C’est mon rêve le plus cher depuis que je suis enfant de mener mon pays à la victoire. J’espère y arriver ». Une sortie qui a également suscité l'inquiétude du côté du PSG, mais Luis Suarez, qui est resté proche de Neymar après avoir évolué à ses côtés au Barça, se montre rassurant.

«À Paris, il s’amuse mais peut-être qu’en équipe nationale, il a besoin de changer d’ère»