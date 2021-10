Foot - PSG

PSG - Malaise : Icardi envoie un message surréaliste à Wanda Nara !

Publié le 23 octobre 2021 à 9h10 par H.G.

Alors que tout semblait aller mieux entre Wanda Nara et Mauro Icardi, il se pourrait que la relation entre les deux ne soit pas (encore ?) totalement rétablie, au contraire.

Depuis une semaine, le couple composé de Mauro Icardi et de Wanda Nara vit une période de crise. En effet, la compagne de l’attaquant du PSG lui reproche d’avoir envoyé des messages privés à une actrice et chanteuse argentine, chose qui l’a conduit à le quitter. Cependant, l’ancien attaquant de l’Inter n’a pas voulu abandonner sa compagne et a ainsi tout fait pour qu’elle revienne, quitte à manquer deux entrainements et le match de Ligue des champions contre le RB Leipzig cette semaine, avec l’accord du PSG. Mais tandis que Wanda Nara est maintenant de retour à Paris et que les choses semblaient se calmer, un nouvel épisode vient d’avoir lieu dans cette saga.

Mauro Icardi envoie un message… avant d’unfollow Wanda Nara !

Il convient tout d’abord de rappeler que si Mauro Icardi multiplie les messages d’amour à destination de Wanda Nara sur Instagram , cette dernière n’a pas répondu à un seul de ces derniers, n’en a partagé aucun et ne l’a toujours pas refollow sur le réseau social. Bref, Wanda Nara ne calcule pas Mauro Icardi. Cela a alors conduit le joueur du PSG a poster une story avec elle à ses côtés, au lit, le tout accompagné de ce message : « Quand tu es un dans mood solitaire sur Instagram, mais que tu viens la nuit dire pardon ! On en est où Wanda ? Ce n’est pas clair ». Cette story a été supprimée quelques minutes après sa publication, mais il est à noter que Mauro Icardi a ensuite unfollow Wanda Nara sur le réseau social. Bref, le feuilleton n’est visiblement pas terminé…