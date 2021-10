Foot - PSG

PSG : Ronaldinho voit très grand pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Ancienne star du PSG au début des années 2000, Ronaldinho s’est confié sur la progression de Kylian Mbappé et son style de jeu qui devraient lui valoir un Ballon d’or à un moment donné de sa carrière.

Avec Kylian Mbappé, le PSG détient un véritable joyau puisqu’à seulement 22 ans, l’attaquant français dispose déjà du titre de champion du monde et de plusieurs récompenses collectives et individuelles importantes. Mais pour combien de temps ? Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, Mbappé pourrait quitter le club de la capitale via son potentiel futur statut d’agent libre. Ayant évolué au PSG et au FC Barcelone notamment, Ronaldinho s’est livré sur le phénomène Mbappé qui serait selon lui susceptible de mettre la main sur le Ballon d’or.

« Mbappé sera Ballon d’or un jour »