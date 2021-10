Foot - PSG

PSG : Ballon d’Or, Kylian Mbappé… Cette énorme prédiction de Ronaldinho !

Publié le 22 octobre 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que beaucoup d’observateurs estiment que Kylian Mbappé est appelé à remporter le Ballon d’Or un jour, Ronaldinho est lui-aussi de cet avis.

« Quel joueur ! Il est d’une autre génération encore mais il te donne envie de le voir jouer. C’est un mec bien. C’est le style de jeu que j’adore. C’est le foot que tout le monde aime, non ? Avec des caractéristiques de dribbles, de vitesse, que j’adore. Ce sont des joueurs que j’aime voir jouer », s’est enflammé Ronaldinho au moment de parler de Kylian Mbappé dans un entretient accordé au Parisien . L’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone ne le cache pas : il est un grand admirateur de l’international français. Et naturellement, il le voit remporter le Ballon d’Or un jour…

« Mbappé sera Ballon d’Or un jour »