Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette terrible révélation sur le couple Icardi !

Publié le 23 octobre 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que le couple composé de Mauro Icardi et Wanda Nara a connu une période de trouble ces derniers jours, il se pourrait que leur relation soit en réalité moins idyllique qu’on ne l’imagine.

Très présents sur les réseaux sociaux, Wanda Nara et Mauro Icardi ont dévoilé au grand jour leur problème conjugaux cette semaine. En effet, la premier cité a annoncé quitter le second en raison de messages envoyés à une actrice et chanteuse argentine, avant de visiblement revenir vers lui finalement après que l’attaquant du PSG ait tout fait pour la récupérer. Tout est bien qui finit bien donc ? Il semblerait que ce soit plus compliqué que cela…

« Icardi est emprisonné dans une cage dorée »