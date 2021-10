Foot - PSG

PSG - Malaise : Suarez répond à la sortie fracassante de Neymar !

Publié le 22 octobre 2021 à 22h10 par La rédaction mis à jour le 22 octobre 2021 à 22h11

Alors que les récents propos de Neymar sur sa gestion de la pression ont beaucoup fait réagir, son ancien coéquipier du Barça Luis Suarez a tenu à apporter son soutien au Brésilien.

Après avoir partagé un certain mal-être, Neymar reçoit un nouveau message de soutien. Dans un récent documentaire diffusé sur DAZN , le joueur du PSG s'était confié sur ses difficultés à gérer la pression depuis son plus jeune âge. Le Brésilien avait notamment fait beaucoup parler de lui en déclarant que la prochaine Coupe du monde au Qatar pourrait être sa dernière. Pour Luis Suarez, ancien coéquipier de Neymar au FC Barcelone entre 2014 et 2017, l'attaquant brésilien ne doit pas prêter attention aux nombreuses critiques tenues à son égard.

« C’est un joueur qui a besoin d’affection »