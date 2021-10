Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce de Marquinhos sur l'avenir de Neymar !

Publié le 23 octobre 2021 à 20h45 par D.M.

Capitaine du PSG, Marquinhos est revenu sur la sortie de son partenaire Neymar et a tenu à rassurer les supporters parisiens.

Agé de 29 ans, Neymar a lâché, il y a quelques jours, une réponse, qui a fait trembler les dirigeants du PSG. « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour m'occuper du football. Je ferai tout ce que nous pouvons pour gagner en 2022. C’est mon rêve le plus cher depuis que je suis enfant de mener mon pays à la victoire. J’espère y arriver (...) Ma retraite ? Je vais disparaitre, je vais disparaitre de la carte (rires). Non, je ne sais pas, je n'ai jamais pris la peine d'y penser, et je n’en ai pas envie, parce que la vie que je mène est très intense » avait confié le joueur lors d’un entretien accordé à DAZN . Mais comme le confirme Marquinhos, les propos de Neymar ont été mal interprétés.

« Il n’a pas l’intention d’arrêter le PSG »