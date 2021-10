Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette révélation fracassante sur l'avenir de Benzema !

Publié le 23 octobre 2021 à 19h00 par Dan Marciano

A en croire la presse catalane, Karim Benzema souhaiterait rester au Real Madrid jusqu'en 2023 avant de rejoindre l'Inter Miami. L'attaquant français aurait déjà donné son accord à David Beckham, propriétaire de l'équipe américaine.

Entre Karim Benzema et le Real Madrid, c’est une histoire d’amour qui a débuté en 2009 et qui devrait se poursuivre, au moins jusqu’en 2023. L’attaquant français a récemment prolongé son contrat avec le club espagnol et semble enclin à poursuivre l’aventure en Liga. Mais lors d’un entretien accordé à ESPN , Benzema n’a pas caché son attirance pour la MLS : « Je prends année par année. Tant que j'ai cette envie, cette joie, et que j'aime le football, je continue. Je ne regarde pas l'âge ou ce qui se passe (…) J'aime les États-Unis. Le football y est de mieux en mieux. Mais est-ce que je vous dis que je vais signer là-bas ? Pour l'instant, je suis à Madrid ». Une déclaration loin d’être anodine.

Benzema vers l'Inter Miami ?