Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme mise au point de Tuchel sur le feuilleton Haaland !

Publié le 23 octobre 2021 à 18h45 par D.M.

Entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel est revenu sur ses propos sur Erling Haaland. Le technicien avait laissé entendre qu'il était intéressé par l'attaquant norvégien, sous contrat avec le Borussia Dortmund.

Erling Haaland devrait être au centre de l’actualité lors du prochain mercato estival. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le 25 août dernier, l’international norvégien est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel avait également ouvert la porte à une arrivée d’Haaland lors d’un entretien accordé à Bild : « Nous avons parlé de Haaland plusieurs fois, même pendant la période des transferts. Cela semblait irréaliste et impossible à boucler. Bien sûr, nous parlons régulièrement de lui parce que c'est un joueur fantastique et un profil à Dortmund, qui est un grand rival pour nous en Ligue des Champions Si ça me plairait de faire jouer Lukaku et Haaland ensemble ? Je n'ai aucun problème à en parler (sourire). Je ne pense pas que nous soyons vraiment proches de l'avoir. Mais nous allons voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines ».

« Je suis tombé dans un piège »